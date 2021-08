Jogador pede para sair do Arsenal nas redes sociais: "Tudo o que eu quero..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Maitland-Niles é desejado pelo Everton, mas clube recusou saída do jogador.

Um caso idêntico ao de Beto surge na Premier League. Maitland-Niles, jogador de 24 anos do Arsenal, é desejado pelo Everton, mas os "gunners" recusaram a sua saída.

Tal como o avançado do Portimonense, o defesa de 29 anos do clube inglês recorreu às redes sociais para exprimir publicamente o seu desejo: sair do Arsenal.

"Tudo o que eu quero é ir para onde me querem e onde vou jogar", escreveu o internacional inglês nas histórias do Instagram.

Maitland-Niles tem contrato com os "gunners" até 2023 e o tempo vai-se esgotando para que uma possível saída se concretize neste mercado de transferências.