Jogador parou para tirar fotografias e ficou sem carteira e telemóveis

O Vitória, emblema da segunda divisão brasileira, vai tentar identificar o autor do furto.

Na madrugada de terça-feira, o Vitória venceu em casa a Chapecoense (1-0), num jogo relativo à 19.ª jornada da segunda divisão do campeonato brasileiro que ficou manchado por um... roubo.

Após a partida, o médio brasileiro Dionísio, que ficou de fora da lista de convocados do Vitória, aproveitou para tirar fotografias com alguns adeptos e, no fim, ficou sem nada nos bolsos.

Mais tarde, o emblema confirmou que o jogador foi vítima de um furto, lamentando a situação por via de comunicado.

"Reconhecido pelos adeptos, Dionísio atendeu aos pedidos para tirar fotos e o ladrão aproveitou para furtar uma carteira preta com documentos e cartões, e dois telemóveis. O atleta já adotou providências para bloquear os cartões, pois fizeram compras no valor de 500 reais [cerca de 95 euros]", pode ler-se.

O Vitória garantiu que vai tentar identificar o autor do crime com recurso às câmaras instaladas no estádio e abordará órgãos públicos para reforçar a segurança do recinto.