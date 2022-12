Jogador iraniano condenado à morte após defender direitos das mulheres

A FIFPro revelou que Amir Nasr-Azadani enfrenta a pena de morte depois de ter defendido publicamente os direitos das mulheres iranianas.

A Federação Internacional das Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPro) revelou esta terça-feira que Amir Nasr-Azadani, lateral iraniano, enfrenta a pena de morte no seu país após ter defendido publicamente os direitos das mulheres.

"A FIFPRO está chocada e enjoada com os relatos de que o futebolista profissional Amir Nasr-Azadani enfrenta a execução no Irão após uma campanha pelos direitos das mulheres e pela liberdade básica no seu país. Estamos solidários com Amir e apelamos ao cancelamento imediato do seu castigo", pode ler-se.

O lateral, de 26 anos, fez toda a carreira no Irão e o seu último clube conhecido foi o Iranjavan, que representou na época passada.

O Irão tem assistido a protestos em massa desde a morte, a 13 de setembro, de Mahsa Amini, jovem curda detida por não respeitar o código de vestuário do Irão.