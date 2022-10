Jogador homossexual critica Casillas e Puyol: "Foram mais do que desrespeitosos"

Josh Cavallo, primeiro jogador a assumir-se abertamente como homossexual na Austrália, reagiu com desagrado à situação gerada por um "tweet" do lendário antigo guarda-redes do Real Madrid e FC Porto.

Iker Casillas causou um grande alvoroço nas redes sociais no domingo, ao publicar um "tweet" no qual anunciou ser "gay", mais tarde desmentido e apagado pelo próprio, que denunciou ter sido alvo de um ataque de um "hacker".

Carles Puyol, antigo companheiro de Casillas na seleção espanhola, reagiu com humor à publicação original, comentando: "É o momento de assumirmos o nosso caso, Iker". Horas depois, o antigo capitão do Barcelona lamentou a resposta e pediu desculpa à comunidade LGTBIQA+, tal como Casillas já havia feito.

Josh Cavallo, primeiro jogador a assumir-se abertamente como homossexual na Austrália, reagiu com desagrado a toda a situação gerada em torno do antigo guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto, acusando Casillas e Puyol de "gozarem" com a luta contra a homofobia no futebol.

"[Ver] Iker Casillas e Carles Puyol brincarem e gozarem com o sair do armário no futebol é desapontante. Qualquer pessoa LGBTQ+ tem de atravessar uma jornada difícil. Ver os meus modelos e as lendas do desporto a fazerem pouco do sair do armário e da minha comunidade é mais do que desrespeitoso", reprovou Cavallo na conta pessoal de Twitter.