Futebolista está desaparecido em Espanha e telemóvel foi encontrado numa ponte

David Mitogo, jogador do Atlético Arnoia, está desaparecido e decorrem buscas no rio Minho.

O futebolista David Mitogo, que representa o Atlético Arnoia, clube da Galiza que compete nas divisões inferiores de Espanha, está desaparecido e a Guarda Civil espanhola já iniciou as buscas no rio Minho, porque o telemóvel do jogador de 32 anos foi encontrado junto a uma ponte próxima do local onde residia.

De acordo com o jornal La Voz de Galicia, o internacional da Guiné Equatorial saiu de casa esta manhã e deixou a porta aberta, tendo sido visto por um vizinho a caminhar na rua por volta das 6h30. Terá também enviado uma mensagem aos companheiros de equipa em que agradece pela temporada que passou com estes, o que deixou os jogadores e a família preocupados.

A operação de busca está a ser realizada na foz do rio Avia, que conflui com as águias do rio Minho.

David Mitogo jogou em Espanha pelo Ponferradina, Teruel, Bembibre, Barco, Compostela, Salamanca, Arenteiro, Somozas, As Pontes e Atletico Arnoia. Entre 2013 e 2015 jogou em Malta, no Vittoriosa Stars.