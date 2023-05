Jogador do Valladolid terá espancado companheiro da ex-namorada

Extremo venezuelano está na mira da justiça espanhola

Darwin Machís, jogador do Valladolid, terá espancado o novo companheiro da ex-namorada, pelo que está na mira da justiça espanhola, incorrendo numa pena de prisão de três anos. Os factos terão ocorrido quando o extremo venezuelano jogava no Granada, em abril de 2021.

Segundo a acusação, o jogador terá contado com a ajuda de três amigos, e, de acordo com algumas testemunhas, terá agredido o indivíduo acima referido no exterior de um restaurante, fugindo de seguida num carro. Terão ficado duas pessoas feridas no local: a vítima, que terá fraturado o nariz, e um amigo, que trabalhava no restaurante e que terá tentado travar a agressão.

Os quatro amigos, alegadamente agressores, incorrem numa pena de prisão de três anos, depois de em janeiro terem recusado um acordo de 18 meses. O Ministério Público quer também que indemnizem as vítimas.