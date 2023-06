Jogador do Sporting questionado sobre futuro de Neymar: "Estou de férias..."

Arthur Gomes não quis falar sobre o futuro

Arthur Gomes, avançado do Sporting, falou aos jornalistas durante o leilão do Instituto Neymar Jr. Já depois de ter comentado os acontecimentos na Vila Belmiro (os adeptos do Vasco da Gama semearam o caos dentro e fora do estádio, após a derrota frente ao Goiás, de Armando Evangelista), o jogador foi questionado sobre o futuro do compatriota do PSG.

"Não sei nada. Como eu estou de férias, ele também está, está só a desfrutar. Nas férias, eu nem penso em futebol, acho que ele também é assim. É isso, desfrutar das férias", afirmou o avançado brasileiro.