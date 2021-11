Jogador do Spartak Moscovo vai ser acusado de tentativa de homicídio

O incidente aconteceu em julho de 2020, quando Quincy Promes terá esfaqueado um primo. O Ministério Público dos Países Baixos vai, agora acusar o avançado do Spartak Moscovo por tentativa de homicídio.

Quincy Promes, jogador do Spartak Moscovo, vai ser acusado pelo Ministério Público dos Países Baixos de tentativa de homicídio, avança o jornal De Telegraaf, esta quinta-feira. O avançado, de 29 anos, terá, alegadamente, esfaqueado um primo num joelho, numa festa familiar realizada em julho de 2020, na cidade de Abcoude.

Em novembro desse ano, a vítima, que sofreu ferimentos graves na perna, apresentou queixa contra o futebolista da equipa russa e, em dezembro, este acabou por passar duas noites na prisão, tendo sido libertado de seguida.

Em maio de 2021, as autoridades deram por terminada a investigação e apresentaram as conclusões do caso ao Ministério Público, que acusará, agora, Quincy Promes de tentativa de homicídio, um crime que poderá dar pena de prisão entre os 24 e os 42 meses.

50 vezes internacional pela seleção neerlandesa, o avançado representava o Ajax quando o incidente ocorreu. No mercado de transferências de 2020/21, em fevereiro, transferiu-se para o Spartak Moscovo, agora orientado pelo português Rui Vitória.