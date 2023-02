Jogador do Sivasspor cede pavilhão para receber vítimas do terramoto

Ugur Çiftçi, jogador do Sivasspor, é dono de um complexo desportivo que agora poderá servir para acolher pessoas que ficaram sem casa, na sequência dos sismo que assolou a Turquia.

No meio da tragédia, há também muitas ações de solidariedade, como comprova Ugur Çiftçi, jogador do Sivasspor, clube que milita na primeira divisão do futebol turco. O lateral-esquerdo é dono de um complexo desportivo, na cidade de Sivas, e ofereceu o espaço para acolher vítimas do terramoto que este segunda-feira assolou a Turquia e a Síria.

"Devido ao terramoto, as partidas não serão disputadas. As nossas instalações estarão abertas para abrigo", avisou o jogador de 30 anos, através da rede social Instagram.

Mais de 2300 pessoas morreram após um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter e das réplicas que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria, segundo o balanço provisório das autoridades locais.