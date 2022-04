Robert Rojas, defesa-central do River Plate, sofreu uma lesão grave na madrugada desta quinta-feira após uma entrada dura de Aldair Rodríguez, jogador do Alianza Lima que acabou por ser expulso. Informações na imprensa argentina apontam para uma fratura da tíbia e do perónio e, possivelmente, o fim da temporada para o jogador.

O River Plate venceu no terreno do Alianza Lima, por 1-0, no primeiro jogo da fase de grupos da Taça Libertadores.