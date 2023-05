Jogador do Reims deixa seleção de Inglaterra e escolhe os EUA

Redação com Lusa

Folarin Balogun nasceu em Nova Iorque, mas viveu quase toda a vida em Londres.

O avançado Folarin Balogun, futebolista dos franceses do Reims e internacional sub-21 pela Inglaterra, optou por representar a seleção dos Estados Unidos, uma das organizadoras do Mundial'2026, juntamente com o México e Canadá.

"Estou a voltar a casa. Vamos fazer história", escreveu o jovem de 21 anos que se tem destacado na liga gaulesa, nascido em Nova Iorque, mas filho de pais nigerianos, pelo que também era elegível para representar o país africano.

A FIFA aprovou o desejo do jogador emprestado pelo Arsenal e que leva 19 golos no campeonato francês, uma vez que os futebolistas podem optar por representar um outro país enquanto não representarem qualquer nação em jogo sénior.

"Os meus pais estavam de férias em Brooklyn por alguns meses porque temos família em Nova Iorque, mas depois de ter nascido, voltámos todos para Londres", disse, há alguns meses, ao site da Liga francesa.

Na mesma entrevista, tinha assumido que Londres era a sua cidade: "É onde nasci, onde estão os meus amigos, e se me perguntarem de onde sou, digo que sou inglês. Mas, sim, sou uma mistura de todas estas culturas".

Nas categorias jovens, atuou tanto pela Inglaterra como pelos Estados Unidos.

A decisão foi divulgada a cinco semanas da Inglaterra disputar o Europeu sub-21.