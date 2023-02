Jogador do Real Madrid recorda: "Estava tudo feito com o Barcelona..."

Internacional brasileiro conta como teve de escolher entre Barcelona e Real Madrid.

Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2019, proveniente do Santos, e rapidamente se tornou uma figura praticamente indispensável no onze merengue. O internacional brasileiro recorda agora, em declarações ao "Goal", que tudo esteva tratado para rumar ao... Barcelona.

O atacante conta como teve conhecimento do interesse do Real e admite que a escolha "foi muito fácil".

"Foi o meu pai que me deu a notícia. Para resolver o problema, pôs duas camisolas à minha frente, uma do Barça e outra do Real Madrid, e disse-me para escolher. Foi muito fácil. Mas é verdade que, como estava tudo feito com o Barça, o interesse do Real Madrid surgiu como uma surpresa. Foi mais como um susto... mas acabou por tornar-se um dos momentos mais felizes da minha vida", afirmou o jogador de 22 anos.