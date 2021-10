Jogador do PSG foi assaltado por prostituta ao parar carro num semáforo

De acordo com a imprensa francesa, a assaltante entrou no carro do jogador do PSG quando este parou num semáforo. O prejuízo ficou-se pelos 200 euros, sensivelmente.

Um jogador do PSG, que não foi identificado, foi assaltado por uma prostituta na última noite, escreve o Le Parisien. O atleta parou num semáforo junto ao Bosqu de Bolonha, em Paris, quando uma mulher entrou no carro e lhe roubou a carteira e o telemóvel.

De acordo com a publicação, o futebolista pediu os bens de volta e a assaltante garantiu que devolveria o telemóvel caso este a levasse a um local específico. O jogador do PSG assim o fez e conseguiu recuperar o telemóvel.

O prejuízo rondou os 200 euros, quantia que tinha na carteira.