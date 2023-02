Jogador do Palmeiras quis seguir dieta de Cristiano Ronaldo: "Pensava que ia morrer"

Gabriel Menino queria ficar "igual a Cristiano Ronaldo" no início de 2021. Um dia após iniciar a dieta, foi titular pelo Palmeiras e, ao fim de cinco minutos, já não "aguentava mais" em campo.

Com a saída de Danilo e Gustavo Scarpa, Gabriel Menino ganhou espaço nas contas de Abel Ferreira e tem sido aposta regular no meio-campo do Palmeiras, ao lado de Zé Rafael. Mas até há pouco tempo o brasileiro não tinha esta regularidade e no início de 2021 passou mesmo por dificuldades.

O médio admitiu que estava "com a cabeça nas nuvens", tendo perdido espaço no planto. Tanto que chegou a ser colocado pelo Verdão no mercado. Nessa altura, Gabriel Menino, acreditando que a quebra de rendimento resultava de uma questão física e não mental, apostou numa dieta que diz ser idêntica à de Cristiano Ronaldo, mas o processo não foi positivo.

"Estava no meu peso, mas queria mudar. Chamei a Mirtes, nutricionista do Palmeiras, e pedi para ela me fazer uma dieta do Cristiano Ronaldo. Queria ficar igual ao Cristiano Ronaldo. A equipa estava formada e eu era terceira opção. A dieta era assim: pequeno-almoço era um ovo e suplementos. Pré-treino era suplementos. Almoço podia ser peixe/carne grelhado e salada. No lanche era mais suplementos. No jantar, de novo, algo grelhado e salada. E antes de dormir outro suplemento. Era isso", contou, em declarações no "Palmeiras Cast".

E os efeitos negativos daquela dieta começaram a sentir-se rapidamente para o jogador. "Estava a aquecer e não aguentava mais correr. Eu só pensava: 'vou morrer'. Com cinco minutos de jogo já não aguentava mais correr, precisava de ser substituído", recorda.

E foi a nutricionista do clube a "salvar" Gabriel Menino. "Ela viu que eu não estava bem e pediu ao massagista para me levar um gel e um isotónico [suplementes energéticos]. Aproveitei que o Weverton estava a ser assistido e tomei", explicou.

Na temporada de 2022, o centro campista, não sendo um habitual titular, foi muito utilizado por Abel Ferreira e em 2023 tem agarrado um lugar nas primeiras escolhas.