Jogador do Palmeiras multado por noitada bem regada antes de treino

O avançado foi filmado a beber álcool de madrugada numa casa noturna na véspera de um treino matinal e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Apesar da liderança isolada no Brasileirão, onde o Palmeiras segue com 30 pontos, mais um do que o Corinthians treinado por Vítor Pereira, Abel Ferreira não se livra de algumas dores de cabeça inesperadas.

O avançado Gabriel Veron, que voltou a treinar com o grupo na terça-feira depois de recuperar de um corte no pé, foi filmado de madrugada a beber álcool diretamente da garrafa numa casa noturna da zona oeste de São Paulo. O vídeo, publicado na quarta-feira de manhã, tornou-se viral nas redes sociais, com o profissionalismo do avançado a ser colocado em causa, até porque tudo isto acontece na véspera do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Copa do Brasil.

O jogador de 19 anos acabou por ser multado em 40 por cento do salário, de acordo com o estipulado no regulamento interno do clube.

O "desvio" de Gabriel Veron foi recebido com particular desagrado pelos adeptos do Palmeiras, até porque para ontem, às 11h00 da manhã, estava marcado um treino, o penúltimo antes do decisivo jogo com o São Paulo, que se realiza hoje e em que o Verdão precisa de reverter a desvantagem de 1-0 com que terminou a partida da primeira mão.

Veron voltou aos treinos na terça-feira depois de se recuperar de uma lesão num pé que o afastou de dois jogos. Com algumas incógnitas no ataque, o jovem avançado tem sido apontado como eventual substituto de Rony que está em dúvida para o clássico.

O clube confirmou a veracidade dos vídeos, informou que o jogador assumiu as suas responsabilidades perante os capitães de equipa e acabou por ser multado. Mais, perante o sucedido, segundo revela o "Globoesporte", o Palmeiras chamou os futebolistas mais novos, incluindo os sub-20 que participam nos treinos da equipa profissional, para alertá-los sobre a necessidade de terem cuidados fora de campo.