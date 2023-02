Jogador do Nantes não defronta a Juventus devido à morte da filha de cinco anos

Ignatius Ganago, avançado do Nantes, regressa aos Camarões para o funeral da filha e não vai participar no jogo da Liga Europa com a Juventus.

Ignatius Ganago, avançado do Nantes, recebeu a trágica notícia da morte da filha, de apenas cinco anos. O camaronês, de 23 anos, já regressou ao país natal e vai, por esse motivo, falhar o jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, diante da Juventus, na quinta-feira.

A morte deveu-se a uma doença súbita, de acordo com o L'Équipe.

Ganago tem três golos e três assistências em 17 jogos esta temporada.

O Juventus-Nantes está agendado para as 20h00 de quinta-feira. A segunda mão, em França, disputa-se a 23 de fevereiro.