Internacional francês do Mónaco foi a tribunal por violação e agressão sexual

O internacional francês Ben Yedder está acusado de violação e agressão sexual. O irmão mais novo do avançado do Mónaco também está sob investigação.

Wissam Ben Yedder, avançado do Mónaco, foi acusado de violação, tentativa de violação e agressão sexual por duas jovens, de acordo com a rádio francesa RMC Sport e esta quinta-feira já declarou em tribunal. O irmão mais novo do futebolista também está a ser investigado.

Em julho foi apresentada uma queixa contra o internacional francês, de 32 anos, sendo que as jovens alegam que foram "forçadas a praticar atos sexuais."

Toulouse, Sevilha e Mónaco são os clubes por onde passou o ponta de lança, que soma 19 jogos e três golos pela seleção gaulesa.