Jogador do Liverpool diz ter sido agredido por árbitro-assistente

Andy Robertsonalega ter sido agredido com uma cotovelada por Constantine Hatzidakis, um dos árbitros-assistentes do jogo dos reds com o Arsenal, disputado este domingo.

Tudo aconteceu no final do jogo, com o lateral-esquerdo a acusar Hatzidakis de o agredir com uma covotelada.

Para já, foi anunciado, que o lance será a analisado pelo conselho de arbitragem inglês.