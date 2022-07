Jogador do Levante denuncia racismo: "De volta à realidade..."

Mickaël Malsa, médio defensivo do Levante, denunciou dois comentários racistas de que foi alvo nas redes sociais

Mickaël Malsa, médio defensivo do Levante, da La Liga, denunciou esta segunda-feira dois comentários racistas de que foi alvo nas redes sociais, através de uma publicação onde lamentou: "De volta à realidade! Nada como receber mensagens sinceras de encorajamento antes do regresso aos treinos...".

O desabafo do martinicano, de 26 anos, surgiu na sequência de dois comentários no Twitter, nos quais se pode ler: "Preciso do Malsa, tenho um cargo que lhe assenta bem, o de um escravo negro" e "Malsa apanhou sol a mais, não? Parece-me mais negro do que o normal".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mickael Malsa (@mickaelmalsa)