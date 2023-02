Jogador do Leipzig afastado do trabalho para doar células estaminais

Willi Orban, defesa-central do Leipzig, tem falhado os treinos da equipa, porque foi chamado para ser dado de células estaminais.

A vida humana acima do plano profissional. É assim que Willi Orban define as prioridades e é por isso que o defesa-central, de 30 anos, tem falhado os treinos do Leipzig. O internacional húngaro recebeu a informação de que pode ser um dador compatível e foi chamado para doar células estaminais.

O futebolista foi titular no jogo de sábado frente ao Colónia e, depois disso, não voltou a trabalhar com a equipa. Tem estado a receber injeções para aumentar o número de células estaminais no sangue, requisito para preparar a cirurgia, marcada para esta quarta-feira.

"Fiquei surpreendido quando recebi a informação de que era compatível. Queria fazer a doação o mais rapidamente possível. Nem pensei. Espero poder ajudar esta pessoa a superar a doença", apontou.

Orban não sabe ainda se vai poder participar no próximo jogo do Leipzig (sábado, frente ao Union Berlim), mas essa não é a prioridade neste momento. "Posso falhar o jogo com o Union Berlim, claro, mas o futebol e as minhas ambições desportivas passam para segundo plano. No final espero juntar-me à equipa o mais rapidamente possível. E espero inspirar outros a registarem-se como dadores", referiu.

O central, registado como dador de medula óssea, na Alemanha, desde 2017, é um dos jogadores mais utilizados no Leipzig, onde está desde 2015. Esta época soma já 29 jogos, tendo marcado três golos.