Jogador do Hertha Berlim diagnosticado com um tumor testicular

Depois de Sébastien Haller, Jean-Paul Boëtius é o segundo jogador da Bundesliga que recebe a notícia.

O Hertha Berlim, atual 13º classificado da Bundesliga, anunciou esta quinta-feira que Jean-Paul Boëtius foi diagnosticado com um tumor nos testículos, que será removido através de cirurgia.

O médio ofensivo neerlandês, de 28 anos, é o segundo jogador da Bundesliga a receber uma notícia semelhante, sucedendo a Sébastien Haller, sendo que o avançado do Dortmund foi mesmo obrigado a atravessar tratamentos de quimioterapia.

Formado nos compatriotas do Feyenoord, Boëtius rumou à capital alemã neste mercado, após quatro temporadas ao serviço do Mainz e já levava seis jogos com as cores do Hertha Berlim.