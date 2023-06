Jogador do Everton coloca equipamentos à venda no Facebook

Depois de uma época emprestado ao Trabzonspor, tudo indica que Jean-Philippe Gbamin não vai continuar no Everton, até porque colocou todos os seus equipamentos à venda no Facebook Marketplace.

Em 2019, Jean-Philippe Gbamin motivou um investimento de 25 milhões de euros por parte do Everton, mudando-se para a Premier League depois de passagens bem-sucedidas pelo Lens e Mainz.

No entanto, a transferência provou-se um verdadeiro fiasco, com o médio defensivo a ter colocado recentemente os seus equipamentos do clube inglês à venda na plataforma "Facebook Marketplace", com um preço de 300 libras - cerca de 350 euros - motivando reações de gozo nas redes sociais.

Assolado por várias lesões, o internacional costa-marfinense, de 27 anos, registou apenas oito aparições com a camisola dos toffees ao longo dos últimos quatro anos, tendo sido emprestado aos russos do CSKA Moscovo na época transata e aos turcos do Trabzonspor em 2022/23.

Gbamin conseguiu figurar em 24 partidas na Turquia mas, apesar de ter contrato com o Everton até 2024, tudo indica que irá mudar de ares neste mercado, até porque está a tentar livrar-se de toda a roupa relacionada com o clube, incluindo meias, "camisolas novas e usadas" e equipamento de treino.