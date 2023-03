Jogador do Chelsea: "Trabalhar outra vez com Tuchel? Eu gostava"

Kai Havertz lembrou boa relação com atual treinador do Bayern

Kai Havertz não fecha a porta a um eventual reencontro com Thomas Tuchel. Orientado pelo novo treinador do Bayern no Chelsea, o internacional alemão lembrou a boa relação que manteve com o anterior técnico dos blues.

"Tínhamos uma grande relação. Estou grato por isso. Trabalhar outra vez com ele? Eu gostava! Nunca se sabe o que pode acontecer no futebol", referiu, em declarações ao jornal Bild.

Recorde-se que Kai Havertz, antes de assinar pelo Chelsea, no verão de 2020, foi dado como um alvo do Bayern de Munique, depois de anos muito bem sucedidos na Bundesliga e no Bayer Leverkusen.