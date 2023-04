Jogador do Bayern lamenta: "Não sou nem segunda nem terceira opção"

Noussair Mazraoui, lateral contratado ao Ajax, leva 13 minutos nos últimos nove jogos. Em sete dessas ocasiões, foi suplente não utilizado

Contratado ao Ajax no início da temporada, Noussair Mazraoui não está contente com a sua situação no Bayern de Munique. Pouco utilizado nas últimas semanas, o lateral marroquino diz-se dececionado.

"Estou dececionado com a minha situação atual. Antes do Campeonato do Mundo, era titular, agora estou em forma e não estou a ter qualquer minuto. Não sou nem segunda nem terceira opção. É demasiado cedo para falar das minhas perspetivas aqui, mas não são boas", explicou o jogador, sete vezes suplente não utilizado nos últimos nove jogos.

Leia também FC Porto Alerta amarelo para o dérbi: FC Porto com nomes de vulto à bica Dragões vão a Paços de Ferreira com seis jogadores em risco de suspensão para a receção ao Boavista; Nomes de vulto como Pepe, Otávio e Uribe estão à bica para o duelo com o Boavista, a 30 de abril, mas não é de prever que Sérgio Conceição faça qualquer tipo de gestão, mantendo-se fiel à política habitual.

Recorde-se que o Bayern, no último mercado de janeiro, contratou João Cancelo, mais um jogador que aumentou a concorrência para o internacional marroquino, que leva 20 partidas com os bávaros.