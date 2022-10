Jogador do Bayer Leverkusen sem rodeios: "Estamos na merda"

O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões, foi goleado em casa do Eintracht Frankfurt (5-1), no sábado.

A primeira semana de Xabi Alonso no comando técnico do Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões, dificilmente poderia ter corrido pior.

O conjunto alemão, último classificado do grupo, foi derrotado em casa pelo dragões (0-3) na quarta jornada da liga milionária e depois, na 10.ª ronda da Bundesliga, foi goleado em casa do Eintracht Frankfurt (5-1), voltando a cair nos lugares de despromoção (16.º).

Após a pesada derrota na casa do adversário do Sporting no grupo D da Champions, Xabi Alonso admitiu, em conferência de imprensa, estar a lidar com uma situação tensa em Leverkusen.

"Metemo-nos em sarilhos desde o primeiro momento. Não tivemos a intensidade requerida a este nível. A culpa é nossa e mais ninguém nos pode ajudar, não há desculpas. Estamos num momento mau, temos de ser realistas", lamentou o espanhol, que substituiu o suíço Gerardo Seoane no comando dos farmacêuticos.

O médio Robert Andrich salientou que a culpa da crise do Bayer Leverkusen não reside em Alonso, apelando a um maior compromisso do plantel: "Isto não é sobre o treinador, óbvio que ele pode tentar ensinar-nos a sua filosofia. Ao final de contas, são os jogadores em campo que têm de pôr mãos à obra".

Já Karim Demirbay, médio ofensivo, foi bem mais implacável no momento de descrever o momento da equipa, dizendo apenas: "Estamos na merda".