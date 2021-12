Jogador do Barcelona entusiasma Laporta: "Para mim é melhor do que Mbappé"

Ousmane Dembélé, jogador do Barcelona

Presidente do Barcelona, Joan Laporta, pretende renovar com Ousmane Dembélé.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, em entrevista ao jornal "Sport", entre muitos outros temas, esclareceu que nunca pediu a Lionel Messi para jogar de borla, além depositar bastante confiança num jogador "blaugrana".

"Nunca pedi a Messi para jogar de graça e nisso ele tem razão porque, além disso, é o melhor jogador do mundo. Sabíamos que ele tinha uma proposta importante e era absurdo. Em todo o caso, [essa possibilidade] tinha de vir dele, não de mim. Eu nunca o disse e gerou-se uma polémica", explicou o líder máximo do clube espanhol, que pretende renovar com Dembélé.

"Queremos que ele fique e ele quer ficar. Sou um fã de Dembélé, para mim é melhor do que Mbappé", concluiu.