Futebolista do Barcelona terá testado positivo à covid-19 por 26 vezes

Sergi Roberto, médio da formação blaugrana, só foi autorizado a regressar a La Masia na semana passada e foi convocado para o jogo com o Atletico Bilbao, no qual voltou a competir

O médio Sergi Roberto, ausente da equipa do Barcelona desde novembro até ao passado domingo, dia em que participou no triunfo sobre o Atlético Bilbao, terá testado 26 vezes positivo à covid-19. A estimativa foi dada pelo programa televisivo Once, do canal Esport3.

Segundo o citado meio de comunicação espanhol, Sergi Roberto, que se lesionou durante a referida partida relativa à décima jornada da La Liga, embora recuperado ao cabo de dois meses (janeiro), só foi autorizado a regressar a La Masia na semana passada.

A ausência do espanhol do centro de treinos do Barcelona deveu-se a uma medida de precaução por risco de contágio dos restantes companheiros da equipa culé. Sergi Roberto foi, por isso, aconselhado a recuperar e a aumentar a forma física no próprio domicílio.

Após testar negativo à covid-19, alegadamente após mais de duas dezenas de testes de despistagem efetuados, Sergi Roberto treinou recentemente com o plantel do Barcelona e foi convocado para o desafio com o Atlético de Bilbao, atuando nos últimos 23 minutos.