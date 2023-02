Jogador de Jesus lamenta: "Temos companheiros de profissão soterrados"

Willian Arão, médio do Fenerbahçe, falou com a imprensa brasileira e lamentou sismo que atacou a Turquia

Willian Arão já falou à imprensa brasileiro sobre o trágico sismo que atacou a Turquia, na manhã desta segunda-feira. O médio brasileiro lamentou o sucedido e destacou o clima de terror que o país vive.

"Estamos a assistir a esta situação de uma forma devastadora, porque é uma tragédia sem precedentes. Os turcos são muito patriotas. Estão todos mobilizados para tentarem ajudar, para tentarem prestar serviço de alguma forma. Temos companheiros de trabalho que estão soterrados, as suas famílias também, é uma tragédia imensa", explicou, em declarações ao Globo Esporte.

Arão lembrou que a capital turca, de onde é o clube que atualmente representa, o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, não sentiu os efeitos do forte sismo que passou a fronteira com a Síria.

"Não sentimos o tremor de terra aqui, em Istambul. Depois de saber o que tinha acontecido, tranquilizei a minha família e tentei saber como estava a minha família aqui na cidade, porque estávamos em estágio. Depois, também falei com os meus irmãos, com o meu pai, disse-lhes que estava tudo bem. Mas nós jogámos na cidade de Gaziantep há umas semanas e provavelmente muitas daquelas pessoas estavam no estádio", lamentou.

O governo turco comunicou, esta segunda-feira, a suspensão de todas as competições desportivas, no seguimento do terramoto de magnitude 7,8 que atingiu esta segunda de madrugada o sul do país e o norte da Síria