Jogador da seleção inglesa chantageado por mulher após relação: terá perdido 35 mil euros

Futebolista que atua na Premier League e representa a seleção inglesa terá mantido encontros com uma mulher, que depois o chantageou, ameaçando divulgar imagens e mensagens do jogador. Este, com receio de que o caso fosse tornado público, acedeu e terá dado 35 mil euros à acompanhante.

Um jogador da seleção inglesa e que atua numa equipa da Premier League foi chantageado por uma mulher com quem manteve uma relação e terá ficado sem 35 mil euros, adianta o jornal britânico The Sun. Segundo o tabloide, o futebolista contactou a mulher através de um site de acompanhantes e esteve várias vezes com ela, a quem pagava cerca de 175 euros por cada encontro, em abril de 2021.

Sem o conhecimento do jogador, a mulher transexual terá gravado vídeos, tirado fotografias e guardado mensagens do internacional inglês e, depois, chantageou-o, obrigando-o a pagar para que esses registos não fossem divulgados.

Mais tarde, o atleta, cuja identidade não foi revelada, foi à polícia apresentar queixa e a mulher foi presa em junho por indícios de chantagem. No entanto, o jogador recusou fazer um depoimento formal e o processo não avançou.

De acordo com o jornal referido, o clube onde joga este homem está a par da situação.

"Ninguém sabe se o jogador sabia que a mulher era transexual, mas ele estava desesperado quando ela ameaçou expô-lo publicamente. Entregou-lhe dinheiro em várias ocasiões, antes de se aperceber que a única forma de colocar um ponto final na situação seria pedindo ajuda à polícia", disse uma fonte ao The Sun.