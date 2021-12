Jogador polaco bloqueou Paulo Sousa no WhatsApp e fez questão de mostrar

Através do Twitter, Glik, jogador da seleção da Polónia, revelou que bloqueou Paulo Sousa no WhatsApp, em desagrado com a saída do treinador para orientar o Flamengo.

Kamil Glik, defesa-central da seleção da Polónia, não está nada contente com a saída de Paulo Sousa para o Flamengo. O futebolista do Benevento, de Itália, ficou chateado ao ponto de bloquear o número do treinador português no WhatsApp. E fez questão de mostrar que o fez, através do Twitter.

Glik é mais um polaco a mostrar publicamente o desagrado pela saída de Paulo Sousa do comando técnico daquela seleção. Podolski, futebolista alemão que nasceu na Polónia, também o fez recentemente.