Jogador da Premier League teme discriminação caso assuma homossexualidade

Com o rosto escondido, de forma a manter privada a identidade, um futebolista da Premier League assumiu, ao jornal The Sun, que tem receio de revelar que é homossexual por achar que será discriminado, dada alguma mentalidade retrógrada.

"Deveria ser livre para dizer a toda a gente quem sou, mas há alguns adeptos nas bancadas que ainda acham que estamos nos anos 80. Seria crucificado", afirmou, ainda que deseje "ser honesto porque é o que sou e estou orgulhoso".

Na entrevista ao The Sun, o atleta confidenciou que tem jogado com medo de ser julgado pelos adeptos por desconfiarem de que é homossexual pela indumentária usada fora do campo, o que prejudica, indicou, a própria saúde mental.

"Quando estou dentro de campo, penso que os adeptos podem presumir isso [homossexualidade] e começar a julgar-me. Será que se apercebem pela roupa que uso quando não estou dentro de campo? Afeta-me muito mentalmente", referiu.

O futebolista de identidade desconhecida detalhou ainda ao The Sun que, durante alguns anos, necessitou de recorrer a sessões de trabalho mental com um psicólogo de forma a combater o receio de discriminação devido à orientação sexual.