Jogador da Premier League junta-se a rapper e compra clube inglês

Wilfried Zaha, grande estrela do Crystal Palace, juntou-se ao rapper Stormzy e a Danny Young, antigo roupeiro do clube da Premier League, com vista à compra do Croydon Athletic, que milita na nona divisão inglesa.

Os três investidores cresceram na zona do emblema, pretendendo agora investir no seu desenvolvimento, sendo que a compra do Croydon ainda está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores.

"Embora a conclusão esteja sujeita a procedimentos legislativos e governativos, os três membros do consórcio estão entusiasmados com o desenvolvimento de um bem comunitário no bairro que lhes deu as suas próprias oportunidades. E esperam levar toda a comunidade nesta viagem emocionante com eles", pode ler-se no comunicado publicado pelo clube.