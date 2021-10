Jogador da Premier League e esposa agredidos em casa por assaltantes

De acordo com o "The Sun", o jogador foi arrastado pelos assaltantes dentro de casa. Identidade não foi revelada.

Um jogador da Premier League foi atacado dentro de casa por assaltantes, avançou este sábado o "The Sun". De acordo com o jornal, uma "estrela do campeonato inglês", cujo nome não foi ainda revelado, acabou por ser arrastado dentro de casa. A esposa do atleta também foi agredida.

Os assaltantes, armados com facas, entraram dentro da mansão de 1,8 milhões de euros. A mesma fonte afirma que os assaltantes pensaram que o jogador estivesse fora de casa, devido à paragem para jogos com as seleções.

O jogador estava a assistir TV com a sua esposa quando os quatro homens quebraram a porta de vidro e invadiram a casa. Os dois foram atados e a casa saqueada. Os invasores fugiram com relógios, joias e itens elétricos.

"É o pior pesadelo de todos. Ele era muito corajoso e deu o seu melhor, mas estava em menor número e eles eram muito agressivos", disse uma testemunha, sem identificação.

A polícia inglesa está a investigar o caso.