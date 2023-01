Jogador da MLS, formado no Tottenham, morre aos 25 anos

Anton Walkes morreu na sequência de um choque entre dois barcos, na Flórida. Jogava no Charlotte FC, tendo sido companheiro de equipa do português Nuno Santos.

Anton Walkes, jogador do Charlotte FC, da Major Leaguer Soccer (MLS), primeiro escalão do futebol norte-americano, morreu na manhã desta quinta-feira, aos 25 anos. O antigo defesa-central inglês foi vítima de um acidente entre dois barcos, no sul da Flórida.

"Todos no clube estão desvastados pela trágica morte de Anton Walkes. Ele é um tremendo filho, pai e colega de equipa cuja abordagem alegre da vida todos que o conheceram. Anton fez quem estava à sua volta melhor em várias áreas da vida e representou o Charlotte da melhor forma dentro e forma do campo. Vai fazer muito falta. Os nossos pensamentos e orações estão com a família do Anton durante este período de partir o coração. O clube oferece todo o apoio a todos os afetados durante este período de luto", refere o Charlotte FC, em comunicado.

Anton Walkes fez a formação no Tottenham e jogou no Portsmouth. Em 2022 partilhou balneário com o médio português Nuno Santos.