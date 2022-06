Jogador da Bundesliga acusado de participar em violação de jovem de 18 anos

A Guarda Civil espanhola deteve dois alemães de 25 anos em Ibiza, um dos quais um jogador da Bundesliga

A Guarda Civil espanhola deteve este sábado dois alemães de 25 anos acusados de violarem uma jovem de 18 anos em Ibiza, um dos quais um jogador não identificado de uma equipa da Bundesliga.

Segundo o jornal local, a alegada violação teve lugar numa casa no no município de Sant Josep, com a denunciante a ter necessitado de tratamento no serviços hospitalares de Can Misses.

Ambos os acusados encontram-se detidos em Ibiza, não lhes tendo sido concedida fiança.