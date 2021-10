Jogador brasileiro lembra episódio com Jesus: "Queria mostrar-se aos adeptos"

Rafael Sóbis lembrou episódio com o agora treinador do Benfica em 2019, quando Flamengo e Internacional se defrontaram.

Um episódio que envolveu Jorge Jesus aquando da passagem pelo Flamengo e datado de agosto de 2019, foi recordado esta semana no Brasil. Rafael Sóbis, à época avançado do Internacional, falou sobre um momento de tensão que viveu com o técnico português, agora ao leme do Benfica, num jogo no Maracanã.

Na ocasião, Sóbis, atualmente no Cruzeiro, teve um pequeno desentendimento com Gabigol, avançado do Flamengo, algo que levou a que Jorge Jesus a intervir para afastar o seu jogador. Porém, o ex-Internacional assegura que algo mais se passou.

"Ele não foi separar. Entrei na área dele, ele veio atrás de mim para impressionar e ganhar moral com os adeptos [do Flamengo]. Quando senti, perguntei 'o que foi?'. Aí ele saiu. Foi para os adeptos e fez 'ah ah ah'. Queria mostrar-se aos adeptos", atirou Sóbis, em entrevista ao canal do youtuber Bolívia, do Canal 21.

Recorde o episódio entre Sóbis e Jorge Jesus no vídeo abaixo: