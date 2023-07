Jovem jogador brasileiro de 19 anos encontrado decapitado e já há suspeitos

Hugo Vinicius Skulny estava desaparecido desde 25 de junho, após ser visto numa festa. Foi baleado e depois desmembrado com uma serra elétrica.

O futebolista brasileiro Hugo Vinicius Skulny, de 19 anos, foi encontrado decapitado e desmembrado no rio Iguatemi, em Sete Quedas, no estado de Mato Grosso do Sul.

Depois de uma partida no dia 25 de junho, Vinicius, avançado do Seduc de Anastásio, foi visto numa festa e depois desapareceu.

Várias partes do seu corpo foram encontradas a flutuar no rio e foram identificados pelas tatuagens. Faltam ainda algumas partes. Foi assassinado a tiro e o seu corpo desmembrado com uma serra elétrica.

No Brasil apontam a antiga namorada, Rubia Joice, como principal suspeita do crime. Esta foi detida e explicou que ele tinha invadido o seu quarto. O advogado da ex-namorada, Felipe Cazuo, disse que Hugo Vinicius entrou no quarto da cliente, na madrugada de 25 de junho, e foi baleado por Danilo Alves Vieira da Silva, que estava com ela.

"Hugo foi baleado na casa dela, após ter ter entrado sem qualquer autorização. Ela foi surpreendida, quando ele ligou a luz do quarto enquanto ela estava dormindo com o Danilo. Após isso, Hugo passou a xingá-la, ela pediu para ele sair. Danilo acordou e ela disse para Danilo ficar onde estava, que ela o levaria [Hugo] para fora. Neste momento, ela ouviu um estampido, vindo de trás dela. Foi quando Hugo foi baleado. Ela entrou em desespero com a cena. Ela admitiu que limpou a casa por que se sentiu ameaçada. Danilo estava com a arma em punho. Na casa estava, três pessoas, e ela não teve nenhuma participação nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Ela denunciou o crime à polícia assim que se sentiu segura. Ela mora em uma região de fronteira, ficou com medo de toda a situação", explicou o advogado.