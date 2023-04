Jogador luta contra as drogas: "Nunca o denunciei porque vieram cá traficantes"

Namorada de Brian ​​​​​​​Fernández falou sobre o problema com as drogas do jogador argentino, que ainda está vinculado aos compatriotas do Colón e chegou a ser dado como "desaparecido" há cerca de um mês.

Brian Fernández, avançado argentino do Colón, foi notícia há cerca de um mês após ter sido dado como "desaparecido", até que a própria namorada revelou que "teve alguns dias maus" devido ao seu vício de cocaína, que dura há três anos, nunca tendo sido perdido de vista.

Esta quinta-feira, Araceli Fessia voltou a abordar a luta contra as drogas do jogador, de 28 anos, que não realiza uma partida oficial desde o ano passado, em que foi emprestado ao Ferro Carril Oeste, da segunda divisão argentina, admitindo que a situação não está a melhorar.

"Estou com ele há oito anos e estou nesta batalha há três anos. Não estou de acordo com isto e não gosto. Eu vi um Brian capaz e hoje vejo-o a deteriorar-se. É uma luta constante. Hoje em dia, Brian está com a sua família, onde se sente mais cómodo. Estamos à espera que ele aceite um tratamento. Isto é por vontade própria. Não encontrei apoio suficiente e agora procuro outro apoio para que todos à sua olta se informem da sua doença e do que ele vive diariamente. É muito difícil... Por exemplo, este mês ele disse-me que não quer internamentos, porque se estão a tornar cada vez piores, cada vez mais pesados. É a sua vontade", referiu, em direto para o canal argentino A24.

"Nunca fiz uma denúncia porque já me aconteceu virem traficantes à porta da minha casa. Há gente que quer tirar muito proveito e que o convida. É considerada uma doença quando o consumo não permite que avances com as tuas responsabilidades. As drogas consomem uma grande parte da sociedade", completou Fessia.