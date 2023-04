Jogador argentino conduziu embriagado, provocou acidente e tentou fugir

Leandro Fernández, de 32 anos, joga no Universidad de Chile, da primeira divisão chilena. Foi apanhado a conduzir com uma taxa de 1,62 g/l de álcool no sangue.

No sábado, Leandro Fernández, avançado do Universidad de Chile, provocou um acidente e tentou fugir à polícia. O jogador argentino regressou ao país natal para passar uns dias e colidiu com um carro em que seguiam uma mulher e um bebé. A tentativa de fuga não foi bem sucedida e a polícia travou o futebolista a 200 metros do local do embate.

Sujeito a testes de alcoolemia, Leandro Fernández acusou 1,62 g/l de álcool no sangue.

Em comunicado, o emblema chileno que o argentino de 32 anos representa confirmou o sucedido e informou que não tomará qualquer medida enquanto não tiver mais informações sobre o caso, aguardando o testemunho do atleta.