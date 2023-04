Jogador argentino com post preocupante: "Dói-me muito não ter mais vontade"

Alexis Sabella, médio de 21 anos emprestado pelo San Lorenzo ao Platense, deixou toda a gente preocupada

São cada vez mais os casos de problemas de saúde mental entre desportistas e há um caso na Argentina que está a gerar preocupação, embora ainda não se tenha descoberto qual o problema.

Alexis Sabella, jovem médio-ofensivo argentino do Platense, emprestado pelo San Lorenzo, publicou uma fotografia sua a preto e branco com a mensagem "It hurts me a lot not to have more desire" ("Dói-me muito não ter mais vontade", em português).

Além desta publicação, apagou todo o seu historial de publicações nas redes sociais e no lugar da sua fotografia de perfil colocou simplesmente um fundo preto.

Após explodir no San Lorenzo em 2021, no ano seguinte perdeu espaço e acabou emprestado ao Platense. Esta época fez apenas um jogo, entrando a 9' do fim.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alexis Sabella (@alexissabella40)