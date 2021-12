Jogador argelino morre no relvado durante jogo

Apesar de todos os esforços para o reanimar, a verdade é que o jogador acabou por não resistir, tendo deixado o futebol argelino em choque.

Sofiane Lokar, jogador do Mouloudia Saida, faleceu no sábado em pleno relvado, durante o encontro com o ASM Oran, jogo da segunda divisão do futebol argelino.

Lokar terá sido assistido aos 26 minutos da partida após um choque de cabeça com o guarda-redes da sua equipa, tendo regressado para dentro das quatro linhas, segundo a Imprensa internacional. No entanto, ainda antes dos 35 minutos, caiu inanimado no relvado, na sequência de um ataque cardíaco.

Apesar de todos os esforços para o reanimar, a verdade é que o jogador acabou por não resistir, tendo deixado o futebol argelino em choque.

De recordar que esta é a terceira morte de jogadores no espaço de uma semana.