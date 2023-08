Joga-se a Supertaça inglesa e o Manchester City é um pesadelo para o Arsenal

Com Guardiola, o Manchester venceu nove vezes o Arsenal de Arteta, que ganhou apenas uma em dez. Primeiro e segundo classificado da última Premier League discutem este domingo o primeiro troféu inglês: a Supertaça. Nos dois duelos na prova foram os londrinos a sorrir (2014 e... 1934).

Intratável no final de 2022/23, com a conquista do campeonato, taça e Champions, o Manchester City enfrenta esta tarde na decisão da Supertaça de Inglaterra um Arsenal que parece disposto a tudo para corrigir o apagão na fase derradeira da temporada (precisamente em sentido inverso aos citizens) e voltar aos troféus. Comandados por Mikel Arteta, os gunners, com três caras novas (Declan Rice, Kai Havertz e Justin Timber) que obrigaram a um investimento de 231,6 milhões de euros, deparam-se, porém, com um obstáculo extra: os confrontos com a equipa de Pep Guardiola têm sido um verdadeiro pesadelo. Isto porque em dez partidas entre os dois treinadores nove sorriram a Guardiola e apenas um a Arteta - antigo adjunto do comandante dos citizens.

A única vitória foi nas meias-finais da Taça de Inglaterra em 2019/20 (2-0), mas as quedas ante os sky blues têm sido muitas. E na última temporada em três jogos foram três desaires: os dois da Premier League, em fevereiro e abril, foram duros revezes para os londrinos.

Com Rúben Dias, Cancelo e Bernardo Silva, Pep Guardiola, que apresentou Gvardiol como reforço, por 90 M€ - é o defesa mais caro de sempre, batendo os 87 M€ de Harry Maguire, para o Manchester United -, está preparado, porém, para um Arsenal (com Fábio Vieira) de outro nível. "Definitivamente. Não compraram jogadores para tornar a equipa maior. São jogadores para o onze, e todos muito bons."

Curiosamente, nos dois duelos entre as equipas na Community Shield, foi o Arsenal a sorrir: 3-0 em 2014 e 4-0 em... 1934.

Bernardo Silva é para segurar

O futuro de Bernardo Silva é alvo de discussão em todos os mercados de transferências e este verão não é diferente. O médio português tem sido apontado ao Barcelona e também ao PSG, mas a ideia do Manchester City é mantê-lo na próxima temporada. O jornalista italiano Fabrizio Romano garante mesmo que o clube inglês não quer negociar o jogador português e que, em breve, vai oferecer a Bernardo Silva a renovação do contrato. A decisão final cabe ao jogador, que termina a ligação com o City em 2025.