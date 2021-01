Joga no quarto escalão inglês e lembra: "Mourinho deu-me uma chance..."

Zak Dearnley é um produto da formação do Manchester United e não esconde o sonho de voltar a Old Trafford.

A época era a de 2016/17 e José Mourinho encontrava-se ao leme do Manchester United. Na última ronda da Premier League, os "red devils" defrontaram o Crystal Palace e o treinador português chamou alguns jovens da formação à convocatória, entre os quais Angel Gomes - agora no Boavista -, que se estreou nesse dia pela equipa principal do colosso inglês.

Zak Dearnley era outro dos jovens que estava no banco de suplentes. O extremo, agora com 22 anos e longe dos grandes palcos do futebol britânico, acabou por não ser utilizado, mas ainda hoje recorda esse dia, o dia em que o "Special One" lhe deu um "cheirinho" da Premier League.

"O melhor treinador do Mundo, Mourinho, a dar-me uma chance... É algo que me vai deixar para sempre grato", começou por referir Dearnley, atualmente ao serviço do Oldham, que milita no quarto escalão. Em entrevista ao jornal Manchester Evening News, não esconde o sonho de, no futuro, regressar a Old Trafford.

"Claro que eu queria jogar pelo United, mas sabia que isso não ia acontecer com todas estas estrelas. Há que trabalhar para atingir esse nível. Acredito em mim, estou em boa forma e acredito que posso voltar ao topo. Já viram isso acontecer com outros jogadores. O Jamie Vardy [Leicester] é um excelente exemplo, nunca é tarde", prosseguiu o extremo, voltando aos elogios ao técnico luso, agora no banco do Tottenham:

"Ter a oportunidade de estar no banco com a primeira equipa, vê-los prepararem-se para um jogo da Premier Leage. Tudo isto bem jovem... Foi uma experiência incrível e algo que nunca esquecerei. Não entrei em campo, infelizmente, mas só aquecer já foi de loucos", acresentou Dearnley.

A presente época tem corrido bem ao jovem futebolista: pelo Oldham, leva sete golos marcados em 19 jogos oficias. Será suficiente para captar a atenção de um dos clubes da alta roda inglesa? Só o futuro o dirá, mas, por agora, o sonho de Zak mantém-se.