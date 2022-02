Joga no Chelsea, mas anda de metro "sem qualquer problema" e não é incomodado

Embora seja um futebolista famoso, Saúl admite que consegue andar de metro na cidade de Londres sem ser incomodado por adeptos. Em Espanha, o mesmo não acontece.

Numa entrevista ao canal oficial do Chelsea, o médio Saúl Ñigúez falou sobre a adaptação ao novo clube e à vida em Inglaterra. E em Londres, embora seja um futebolista conhecido, o espanhol diz que consegue andar no metro para conhecer a cidade sem ser incomodado por adeptos.

"Às vezes apanho o metro e vou a Selfridges, Westfield, a Oxford Street. É mais fácil do que em Espanha, porque aqui as pessoas são mais respeitosas, não te incomodam. Em Espanha são mais efusivas e aproximam-se de ti. Portanto, é mais difícil sair de casa. É certo que ainda não fiz muitos jogos no Chelsea, pelo que não sou ainda super conhecido, e, por isso, consigo apanhar o metro sem qualquer problema. Gosto disso. Tenho uma estação mesmo ao lado de casa e posso desfrutar da cidade sem ter de me meter num carro e andar parado no trânsito", contou o ex-Atlético de Madrid.

Após 12 anos nos colchoneros, entre formação e equipa principal, Saúl transferiu-se para os blues esta época. Até ao momento, participou em 14 jogos.