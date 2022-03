Joelinton e o cântico com adaptação dos Oasis: "Não conheço a banda, prefiro música brasileira"

Jogador do Newcastle conta com carinho especial por parte dos adeptos. Escolha do reportório podia ser outra, segundo o antigo atleta do Hoffenheim

Joelinton, uma das figuras do Newcastle nas últimas semanas, a partir do momento em que o clube conseguiu distanciar-se um pouco da zona de descida, tem recebido carinho especial por parte dos adeptos, que adaptaram uma música dos Oasis, banda que não é necessariamente familiar para o atleta.

"Para ser honesto, não conheço essa banda (Oasis). Prefiro música brasileira. Se me perguntarem uma sugestão de artista para eles adaptarem, diria Alceu Valença", afirmou o brasileiro, em entrevista ao The Telegraph.

Com a crescente importância no xadrez de Howe, Joelinton mereceu um cântico especial dos adeptos do Newcastle, adaptado da música "She's Electric", da banda britânica Oasis.