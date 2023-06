Joel Campbell, ex-Sporting, volta ao ponto de partida

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado assinou pelo Liga Deportiva Alajuelense, onde deu os primeiros passos no futebol

Joel Campbell, avançado da Costa Rica que passou pelo Sporting em 2016/17, assinou até 2026 com o Liga Deportiva Alajuelense, clube onde deu os primeiros passos no futebol.

"Venho concluir o que comecei em criança", afirmou o avançado que passou por Arsenal, Olympiacos, Bétis, entre outros, e que nas últimas cinco temporadas atuou no México, no Club León e no Monterrey.

Aos 30 anos, Joel Campbell volta ao ponto de partida, sem ter cumprido as expectativas que levantou.

