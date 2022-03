Joe Hart revela conversa com Guardiola que ditou saída do Manchester City

Guardiola dispensou Joe Hart na primeira época em que treinou os cityzens

Joe Hart, guarda-redes do Celtic e antigo número um do Manchester City, até à chegada de Pep Guardiola, em 2016, revelou a conversa que teve com o técnico, antes de ser substituído, primeiro por Claudio Bravo e depois por Ederson, na baliza dos cityzens.

Pep Guardiola, após assumir o comando técnico do Man. City, nomeou a baliza como o primeiro setor a precisar de renovação, devido a pretender um guarda-redes capaz de sair a jogar com melhor qualidade do que Joe Hart, que vinha de um Euro'2016 dececionante ao serviço da seleção inglesa.

"Eu vi isso a chegar, o Campeonato da Europa não foi bom para mim, correu muito mal naquele ano. Por isso voltei a Manchester assim que pude para perguntar a Guardiola o que estava a acontecer", começou por recordar o guarda-redes.

O guardião de 34 anos, que na altura era o habitual titular da baliza cityzen desde 2010, tentou convencer Guardiola de que tinha qualidade para continuar a ser uma opção regular no clube, sem sucesso, numa conversa revelada esta terça-feira pelo inglês, em direto para o podcast In the Stiffs.

""Ele [Guardiola] disse-me: 'O que eu vejo em ti não é o que eu quero de um guarda-redes'. A conversa terminou quando ele me disse que não via que eu fosse funcionar", contou Hart, que revelou alguma mágoa pelo treinador espanhol nunca lhe ter dado uma oportunidade de se mostrar.

"Eu disse-lhe que o que ele estava a dizer era muito bom, mas que nunca me tinham pedido esse tipo de coisa, que ele gosta que os guarda-redes façam, então pensei que a única coisa justa era ele dar-me uma oportunidade. Eu queria treinar com um dos melhores", lamentou Joe Hart.

Dispensado por Guardiola, Joe Hart foi emprestado pelo Manchester City ao Torino na primeira época do técnico em Inglaterra, antes de voltar a ser cedido ao West Ham em 2017/18, temporada que coincidiu com a despedida definitiva do Etihad. Desde aí, Hart ainda passou por Burnley e Tottenham antes de rumar, esta temporada, à Liga escocesa, onde é titular absoluto no Celtic, com 46 jogos disputados.