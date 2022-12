Joe Biden: "A ascensão de Pelé é uma história do que é possível"

Biden realça ascensão dos inícios humildes à glória

O presidente dos EUA, Joe Biden, expressou os seus sentimentos à família de Pelé e a todos os que o amaram, em texto divulgado na sua página na rede social Facebook.

"Para um desporto que une o mundo mais do que qualquer outro, a ascensão de Pelé, dos inícios humildes até a glória futebolística, é uma história do que é possível", considerou Biden.

"Hoje, os pensamentos de Jill [a sua esposa] e os meus estão com a sua família e com todos os que o amaram", acrescentou.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).