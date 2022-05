Ex-avançado do Ajax morre aos 29 anos. Causa é ainda desconhecida

Causas do falecimento ainda desconhecidas. Devido a lesão, jogador não fez qualquer partida em 2021/2022

Jody Lukoki, antigo avançado do Ajax e que até ao último mês de fevereiro estava ligado ao Twente, faleceu aos 29 anos de idade. As causas da morte ainda não são conhecidas, segundo a assessoria do atleta.

Tendo chegado ao Twente no início desta época, proveniente dos turcos do Yeni Malatyaspor, Lukoki não realizou qualquer partida em 2021/2022, devido a uma lesão grave no joelho.

Em fevereiro de 2022, o Twente dispensou o atleta, acusado de violência doméstica.

Ao longo de pouco mais de dez anos da carreira, Lukoki, que atuou pelas seleções jovens dos Países Baixos, antes de jogar pela República Democrática do Congo, realizou um total de 266 jogos e marcou 39 golos.