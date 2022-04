Joaquín igual a si próprio: lenda do Bétis voltou a posar nu com a Taça

Extremo repetiu o gesto de 2008, quando venceu a mesma Taça do Rei com o Valência

Habituado à brincadeira, Joaquín arranjou uma forma original de celebrar a conquista do Bétis, que levantou no último sábado a terceira Taça do Rei da sua história. O extremo repetiu o gesto de 2008 e posou nu ao lado do troféu.

A imagem foi partilhada nas redes sociais dos béticos, com muitos a recordarem que Joaquín já tinha feito o mesmo quando venceu a Taça do Rei em 2008, com as cores do Valência.

Recorde-se que esta foi apenas a terceira Taça do Rei da história do Bétis, que tinha conquistado o troféu em 1977, 2005 e, agora, em 2022.